GÖKBEY'in kokpitinden Fırat ve Şanlıurfa'nın kadim manzaraları

Gökbey gökyüzünden kadim bir tablo sunuyor

Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterinde de bulunan yerli helikopter GÖKBEY, Şanlıurfa semalarında kokpit kamerasına yansıyan görüntülerle dikkat çekti. Kayıtlarda, Fırat Nehri'nin kıvrımları ve çevresindeki tarihî doku, helikopterin perspektifinden adeta bir sanat eseri gibi izleyiciye sunuluyor. Görüntüler, yerli mühendisliğin ürününü ve bölgenin doğal ile tarihî zenginliğini aynı kadrajda buluşturuyor.

Kokpitten kaydedilen görüntüler:

TEKNOFEST kapsamında Şanlıurfa’da sergilenen GÖKBEY'in Ankara’dan başlayan uçuşunda kokpit kamerasıyla elde edilen görüntüler, festival izleyicilerinin büyük ilgisini çekti. Kayıtlarda helikopterin alçalan ve süzülme anlarında Fırat’ın kıvrımları, urfa ovasının dokusu ve kentin silueti net şekilde görülüyor. Bu görsellik, hem teknik bir başarıyı hem de bölgenin kültürel mirasını bir araya getiriyor.

Jandarmanın yeni yeteneği ve kullanım alanları:

Jandarma Pilot Yarbay Sermet Sağlamsaatçi yaptığı açıklamada, GÖKBEY'in yerli ve milli bir imkan olduğunu vurguladı. Sağlamsaatçi, "GÖKBEY yerli ve milli olacak şekilde mühendislerimizin bize sunduğu bir imkan. Bunun kumandalarında olmak ayrı bir gurur" sözleriyle helikopterin hem teknik hem de moral değeri üzerinde durdu.

Komutanın envanterinde toplam 5 adet GÖKBEY bulunuyor; bunlardan 1 tanesi Aydın, 4 tanesi ise Ankara konuşlu görev yapıyor. Sağlamsaatçi, bu helikopterlerin ilerleyen dönemde jandarmanın farklı birliklerinde ve terörle mücadele harekât bölgelerinde etkin şekilde kullanılacağını belirtti. Ayrıca pilot ve teknisyen eğitimlerinde GÖKBEY'in öncelikli olduğunu ifade etti.

Teknoloji, bakım ve saha geri bildirimi:

Sağlamsaatçi, sistemlerin geliştirilmesinde ASELSAN ve TUSAŞ gibi yerli kurumların rolüne işaret etti ve bakım-sorumluluk süreçlerinin helikopterin gelişimini etkilediğini söyledi. "Bizim ihtiyaç ve taleplerimiz doğrultusunda geliştiriliyor; yönlendirmelerimizle GÖKBEY istediğimiz seviyeye gelecek" ifadeleriyle saha aktörleri ile üreticiler arasındaki geri bildirim döngüsünün önemine değindi.

Jandarma pilotlarının ve teknisyenlerin toplamda 61 kişi olduğu belirtilirken, bu ekibin GÖKBEY ile uçmaktan duyduğu memnuniyet ve gurur vurgulandı. Bölge halkının yerli helikoptere olan ilgisi de Sağlamsaatçi tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi; GÖKBEY'in "ilk ve yerli" olmasının halkta ayrı bir ilgi uyandırdığı belirtildi.

Şanlıurfa'da kaydedilen kokpit görüntüleri, hem Türkiye'nin havacılık alanındaki yerli üretim yeteneğini hem de Fırat Nehri ve çevresinin tarihî-estetik değerini bir arada göstererek, GÖKBEY'in yalnızca bir hava aracı değil; aynı zamanda gökyüzünden bölgeyi anlatan bir tanık olduğunu ortaya koydu.

JANDARMA HAVACILIK KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE DE BULUNAN TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ HELİKOPTERİ GÖKBEY'İN ŞANLIURFA SEMALARINDA KAYDETTİĞİ GÖRÜNTÜLER KENDİNE HAYRAN BIRAKTI.