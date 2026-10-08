Gökçe Alkan'ın ailesi adalet çağrısı yaptı: 'talebimiz intikam değil'

Gökçe Alkan'ın ailesi adalet talebini yineledi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hayatını kaybeden 18 yaşındaki Gökçe Alkanın ailesi, genç kızın ölümünün ardından yaşadıkları acıyı ve adalet beklentilerini kamuoyuyla paylaştı. Aile açıklamasında, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve sorumluların hukuki süreçte hesap vermesi istendi.

aileden gelen çağrı:

Açıklamada, 'Gökçe artık aramızda değil. Onu sevenlerin, ailesinin ve yakınlarının hayatında hiçbir zaman kapanmayacak büyük bir yara bıraktı' ifadelerine yer verildi. Aile, bu acının ardından sessiz kalmayacaklarını belirterek, 'Talebimiz intikam değil, adalettir' sözünü vurguladı.

soruşturma ve şeffaflık beklentisi:

Aile, olayla ilgili soruşturmanın şeffaf, titiz ve etkin yürütülmesini talep etti. Açıklamada ayrıca olayın hiçbir ayrıntısının göz ardı edilmemesi, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi istendi.

Aile, yetkililere, hukuk makamlarına ve kamuoyuna yapılan çağrının önemine işaret ederek, basın ve toplumun sürece gösterdiği duyarlılığın adalet arayışını güçlendireceğini belirtti. Açıklama, 'Adalet yerini buluncaya kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Gökçe'nin adı unutulmasın' sözleriyle sonlandırıldı.

Yakınlarının açıklaması, hem aile hem de kamu nezdinde adalet arayışının sürdüğünü ve araştırmanın kapsamlı yürütülmesine yönelik beklentiyi ortaya koydu. Aile, benzer acıların başkalarının başına gelmemesi için de sürecin doğru işletilmesini talep ediyor.

BURSA'NIN KARACABEY İLÇESİNDE HAYATINI KAYBEDEN 18 YAŞINDAKİ GÖKÇE ALKAN'IN AİLESİ, OLAYIN TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILMASI VE SORUMLULUĞU BULUNANLARIN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU.