Gökçeada açıklarında kurtarma: motoru arızalanan bottaki 14 kişi kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ilçesi açıklarında fiber karinalı lastik botta bulunan kaçak göçmenlerin motor arızası nedeniyle sürüklendiğini ve yardım talep ettiğini tespit etti.

Sahil Güvenlik müdahalesi:

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-308 tarafından yapılan müdahale sonucu, botta bulunan 14 kişi kurtarıldı; kurtarılanların 6'sı çocuk olarak kayıtlara geçti.

Göçmenlerin durumu ve teslim süreci:

Kurtarılan kaçak göçmenlere bölgede ilk yardım ve kimlik tespit işlemleri yapıldı. İşlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildiler.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİ AÇIKLARINDA FİBER KARİNALI LASTİK BOTLARI ARIZALANINCA SÜRÜKLENEN VE YARDIM TALEBİNDE BULUNAN 14 KAÇAK GÖÇMEN, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KURTARILDI.