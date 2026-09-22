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Gökçeada Eşelek mevkiinde minibüs devrildi: sürücü yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı

Gökçeada Eşelek mevkisinde minibüsün devrilmesi sonucu sürücü Veli Kaymak yaşamını yitirdi; Zeki Biberci ve Kotan Kazancı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 21:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gökçeada Eşelek mevkiinde minibüs devrildi: sürücü yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı

kaza ve araç bilgisi:

Kaza, Gökçeada ilçesine bağlı Eşelek köyü Mezbahane mevkiinde meydana geldi. 17 ABA 359 plakalı minibüsün sürücüsü Veli Kaymak yönetimindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi.

müdahale ve yaralıların durumu:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araç içindeki çalışması sonucu sürücü Veli Kaymak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan yolcuların isimleri Zeki Biberci ve Kotan Kazancı olup, her iki yaralı da ambulanslarla Gökçeada Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve bölgedeki çalışmalar:

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve yetkililer, kazanın oluş nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ÇANAKKALE&#039;NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ...

ÇANAKKALE'NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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