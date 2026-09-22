Gökçeada Eşelek mevkiinde minibüs devrildi: sürücü yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı

kaza ve araç bilgisi:

Kaza, Gökçeada ilçesine bağlı Eşelek köyü Mezbahane mevkiinde meydana geldi. 17 ABA 359 plakalı minibüsün sürücüsü Veli Kaymak yönetimindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi.

müdahale ve yaralıların durumu:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araç içindeki çalışması sonucu sürücü Veli Kaymak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan yolcuların isimleri Zeki Biberci ve Kotan Kazancı olup, her iki yaralı da ambulanslarla Gökçeada Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve bölgedeki çalışmalar:

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve yetkililer, kazanın oluş nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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