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Gökçeada kaymakamı Acar’dan Kıbrıs gazilerine ev ziyaretinde vefa

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Hüseyin Kırıcı ve Kemal Avcı’yı evlerinde ziyaret ederek minnet ve sağlık dileklerini iletti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:20

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gökçeada kaymakamı Acar’dan Kıbrıs gazilerine ev ziyaretinde vefa

ziyaretin ayrıntıları:

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Hüseyin Kırıcı ve Kemal Avcı'yı hanelerinde ziyaret ederek onlarla bir araya geldi. Ziyaretler ilçede samimi bir ortamda gerçekleşti; kaymakam ve gaziler arasında anılar paylaşıldı, geçmiş dönem hizmetleri ve gazilerin yaşadığı deneyimler konuşuldu.

sohbet ve minnet ifadeleri:

Kaymakam Acar, gazilere gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlık nedeniyle şükranlarını iletti ve vatan savunmasındaki katkılarını vurguladı. Acar, ziyaret sırasında şunları söyledi: "Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, kahraman gazilerimize sahip çıkmak ve onların emanetlerine vefa göstermek hepimizin ortak sorumluluğudur. Devletimiz ve milletimiz, gazilerimizin daima yanındadır".

iletilen temenniler ve vurgular:

Kaymakam Acar, Gazi Hüseyin Kırıcı ve Kemal Avcı’ya sağlık ve huzur temennilerini ileterek, Kıbrıs Barış Harekatı’nın kahraman gazileri nezdinde tüm gazilere minnet ve şükranlarını sundu. Ziyaret, yerel yönetimin gazilere yönelik saygı ve sorumluluk anlayışını somutlaştıran bir adım olarak değerlendirildi; katılımcılar karşılıklı iyi dileklerle görüşmeyi sonlandırdı.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİ KAYMAKAMI OSMAN ACAR, KIBRIS BARIŞ HAREKATI GAZİLERİ HÜSEYİN KIRICI...

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİ KAYMAKAMI OSMAN ACAR, KIBRIS BARIŞ HAREKATI GAZİLERİ HÜSEYİN KIRICI VE KEMAL AVCI’YI HANELERİNDE ZİYARET EDEREK KENDİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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