Gökçeada seferlerinde aksama: Gestaş bazı tarifeli yolculukları iptal etti

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle 27 Eylül Pazar günü Gökçeada hattında bazı tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

iptal edilen seferler:

Yapılan açıklamaya göre Kabatepe'den kalkması planlanan 07.00, 09.00 ve 11.00 seferleri ile Gökçeada'dan hareket edecek 07.00, 09.00 ve 13.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

yolculara uyarılar ve öneriler:

Gestaş tarafından yapılan açıklama, yolcuları sefer durumlarını takip etmeleri konusunda uyarıyor. Seyahat planı olanların güncel duyuruları izlemesi ve gerekli bilgiler için şirketin resmi kanallarını kontrol etmesi önerilir.

İptal edilen seferlerin bilet iadesi veya değişiklik koşullarıyla ilgili bilgi almak isteyen yolcuların ilgili işletme ile iletişime geçmesi faydalı olacaktır.

ÇANAKKALE'NİN KUZEY EGE DENİZİ'NDEKİ GÖKÇEADA İLÇESİNE YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI TARİFELİ FERİBOT SEFERLERİ, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.