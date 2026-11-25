Gökçeada’da kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Gökçeada Kaymakamı Osman Acar etkinlikte kadınlara karanfil takdim ederek hem destek mesajı verdi hem de güvenlik uygulamaları hakkında bilgi aktardı.

farkındalık standı ve KADES bilgilendirmesi:

Gökçeada İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilçe merkezinde oluşturulan standı ziyaret eden Kaymakam Osman Acar, vatandaşlarla sohbet ederek kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun rolünü vurguladı. Acar, özellikle mobil uygulama KADES hakkında bilgi vererek, uygulamanın şiddet tehdidi altındaki kadınların güvenlik güçlerine hızlı ve doğrudan ulaşmasını sağlayan önemli bir araç olduğunu belirtti.

Etkinlikte KADES'in kullanımı, acil durumda izlenecek adımlar ve başvuru yolları hakkında katılımcılara açıklamalar yapıldı; yetkililer, uygulamanın etkin kullanımının güvenlik süreçlerini hızlandırdığına dikkat çekti.

toplumsal bilinç ve esnaf ziyaretleri:

Farkındalık faaliyetlerinin ardından Kaymakam Acar, ilçe merkezindeki kadın esnafları ziyaret ederek karanfil dağıttı ve 25 Kasım’ın anlamına işaret etti. Ziyaretlerde kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki varlığının güçlendirilmesinin huzurlu bir toplumun temel unsurlarından olduğu vurgulandı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, ilçede kadına yönelik şiddet vakalarının sıfıra yakın seviyelere gerilediğini ifade ederek, bu olumlu tablonun korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Acar, kadına yönelik şiddette sıfır tolerans ilkesinden taviz verilmeyeceğini ve Gökçeada Kaymakamlığı koordinasyonunda ilgili kurumlarla iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

ÇANAKKALE'NİN GÖKÇEADA İLÇESİ KAYMAKAMI OSMAN ACAR (SOLDAN İKİNCİ), 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN FARKINDALIK ETKİNLİĞİNE KATILIP KADINLARA KARANFİL TAKDİM EDEREK KADIN DESTEK UYGULAMASI (KADES) HAKKINDA BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU.