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Gökçeada'da mavi vatana vefa: kaymakam Acar TCSG-91'de inceleme

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Kuzu Limanı'nda halka açılan TCSG-91 botunu gezdi, personele teşekkür edip gazileri andı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gökçeada'da mavi vatana vefa: kaymakam Acar TCSG-91'de inceleme

Gökçeada kaymakamının limandaki incelemesi:

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Gökçeada Kuzu Limanı’nda halka açılan TCSG-91 sahil güvenlik botunu ziyaret etti.

İnceleme ve göreve ilişkin bilgiler:

Kaymakam Acar, gemi personeli tarafından karşılandı ve botun görev alanları ile teknik imkânları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, botun operasyonel rolleri ve deniz güvenliğine katkıları yerinde incelendi.

Personel buluşması ve anma:

Kaymakam Acar, sahil güvenlik personeliyle bir araya gelerek, mavi vatanın güvenliği ile denizlerde huzur ve emniyetin sağlanması için gece gündüz görev yapan personele teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret vesilesiyle Acar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle andı; hayatta olan gazilere sağlık ve esenlik temennisinde bulundu.

Program, günün anısına gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

GÖKÇEADA KAYMAKAMI OSMAN ACAR, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KAPSAMINDA GÖKÇEADA KUZU LİMANI’NDA HALKIN...

GÖKÇEADA KAYMAKAMI OSMAN ACAR, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KAPSAMINDA GÖKÇEADA KUZU LİMANI’NDA HALKIN ZİYARETİNE AÇILAN TCSG-91 SAHİL GÜVENLİK BOTU’NU ZİYARET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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