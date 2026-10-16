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Gökçedere'de çocuklara sağlık bilinci aşılanıyor

Bayburt'ta yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesiyle Gökçedere'de anaokulu ve ilkokul öğrencilerine hijyen, ağız-diş ve 112 eğitimi verildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gökçedere'de çocuklara sağlık bilinci aşılanıyor

Gökçedere okullarında sağlık eğitimi düzenlendi:

'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında Gökçedere Anaokulu ve Gökçedere Makbule Küçükçalık İlkokulu öğrencilerine düzenlenen eğitim programında çocuklara sağlık ve hijyen konularında temel bilgiler aktarıldı. Etkinlikler, öğrencilere uygulamalı ve yaş gruplarına uygun etkinliklerle sunuldu.

eğitim içeriği:

Programda öğrencilere 112 acil sağlık hizmetleri, bulaşıcı hastalıklardan korunma, hijyen ve kişisel temizlik ile ağız-diş sağlığı konularında bilgi verildi. Eğitimler, çocukların günlük yaşamlarına doğrudan uygulanabilecek alışkanlıklar kazandırmaya odaklandı.

uygulama ve katılımcılar:

Etkinlikler, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirildi; sağlık ekipleri ve hekimler programda yer aldı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim ilkokul öğrencilerine kitap hediye etti.

Program sonunda öğrencilere 'Sağlık Elçileri' belgeleri, ağız ve diş bakım setleri ile çeşitli eğitim materyalleri dağıtıldı. Projenin amacı, çocukların küçük yaştan itibaren sağlık bilinci kazanması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesini sağlamak olup, çalışmalara devam edileceği bildirildi.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLER SAĞLIK KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLER SAĞLIK KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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