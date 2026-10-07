Gökçe'nin ölümü sonrası sosyal medyada tartışma büyüyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın hayatını kaybettiği olayın ardından tutuklanan 24 yaşındaki Mustafa B.'nin sosyal medya hesabında yaşanan hareketlilik, kamuoyunda tepki yarattı. Cinayet şüphelisinin takipçi sayısının kısa sürede yaklaşık 15 kat artması ve bazı kullanıcıların takip gerekçelerini dış görünüşe dayandırması tartışma konusu oldu.

Olayın ayrıntıları:

İddiaya göre Gökçe Alkan, erkek arkadaşı Mustafa B. ile otomobille ormanlık alana gitti. İkili arasında ayrılık meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B.'nin genç kızın boğazını keserek ölümüne neden olduğu belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklandı.

sosyal medyada artış ve tepkiler:

Cinayetin duyulmasının ardından, şüpheliye ait olduğu belirtilen sosyal medya hesabının takipçi sayısında ani bir artış kaydedildi. Hesabın takipçi sayısının kısa süre içinde yaklaşık 15 kat arttığı belirtilirken; bazı kullanıcıların verdikleri yanıtlar tepkilere neden oldu. Bir kişiye yöneltilen "Neden bir kadın olarak bir kadın katilini takip ediyorsun?" sorusuna verilen "Yakışıklı diye" yanıtı geniş bir infiale yol açtı. Başka bir kullanıcı da aynı soruya "Tipi iyi" karşılığını verdi.

Bu tür tepkiler, kurbanın aile ve yakın çevresinin yasını tuttuğu bir dönemde sosyal medyada şüphelinin ön plana çıkarılmasını eleştiren çok sayıda kullanıcı tarafından kınandı. Olayın mağdurundan koparak şüpheliyi merkeze alan ilginin ahlaki ve toplumsal sonuçları tartışılıyor.

toplumsal etkiler ve uzman değerlendirmesi:

Uzmanlar, suç ve şiddet olaylarının sosyal medyada ilgi odağı haline gelmesinin mağdur odaklı adalet süreçlerini ve kamu duyarlılığını zayıflatabileceğine dikkat çekiyor. Fiziksel görünüş gerekçesiyle şüphelinin takip edilmesi ve bazı paylaşımların şiddet karşısında duyarsız bir normalleşmeye yol açması endişe verici bulundu.

Gökçe Alkan'ın yakınları acı içinde yas tutarken, şüphelinin hesabındaki takipçi artışı ve bazı kullanıcı yorumları sosyal medya platformlarında ve kamuoyunda tepki toplamaya devam ediyor. Olay, sosyal medyanın suç ve suçluyu nasıl öne çıkarabildiği ve bunun toplumsal etkileri konusunda yeni tartışmalar başlattı.

GÖKÇE ALKAN