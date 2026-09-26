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Gökçepınar'da asırlık yöntemlerle başlayan kuru üzüm mesaisi

Gercüş'ün Gökçepınar köyünde bağ bozumu başladı; üreticiler üzümleri ayıklayıp suya batırarak bezlere seriyor ve yaklaşık 10 gün güneşte kurutuyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:29

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Gökçepınar'da asırlık yöntemlerle başlayan kuru üzüm mesaisi

bağlarda başlayan gün: hasat ve ilk işlemler

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyünde her yıl olduğu gibi bu sonbahar da bağ bozumuyla birlikte kışlık kuru üzüm hazırlıkları yoğunlaştı. Çiftçiler sabahın ilk ışıklarıyla bağlara gidiyor; üzümler özenle toplanıp önce yaprak ve ezilmiş tanelerden ayrılıyor. Bu ön ayıklama, kuruma sürecinin daha sağlıklı ve temiz ilerlemesi için atılan ilk adım olarak öne çıkıyor.

suya batırma ve güneşte kurutma yöntemi:

Ayıklanan üzümler, kalitesini korumak ve kurumasını hızlandırmak amacıyla hazırlanan suya batırılıyor. Ardından bezin üzerine tek sıra halinde serilen üzümler, doğrudan güneş altında kurumaya bırakılıyor. Çiftçilerin anlattığına göre üzümler yaklaşık 10 gün boyunca kavurucu güneşin etkisinde kalıyor; bu süre sonunda istenen kıvama gelen üzümler tek tek toplanıp yeniden ayıklanıyor.

Bu yöntem, basit görünmesine karşın üründe lezzet ve dayanıklılık sağlıyor. Topraktan masaya ulaşan bu doğal ürün hem ailelerin kışlık gıda stoğunu oluşturuyor hem de fazla ürün pazarda satılarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

eski usul üretimin sosyal ve kültürel yansımaları:

Gökçepınar'da kuru üzüm üretimi yapanlardan Deham Demirtaş, eski zamanlarda insanların ürettikleriyle yaşadıklarını, her şeyin akılla ve emekle yapıldığını ifade ediyor. Demirtaş, "O zamanlar kimse gidip pazardan bir şey satın almazdı. Her şey akılla, emekle yapılır ve kurutulurdu" diyerek eski usullerin hem ekonomik hem de sağlık açısından değerine vurgu yaptı. Demirtaş, doğal yöntemlerle kurutulan üzümün "adeta bir şifa deposu" olduğunu, kanı temizlediğini, vücuda kuvvet verdiğini ve kan yapıcı özelliği bulunduğunu belirtti.

Bir diğer üretici Emine Çelik de sabah erken saatlerde bağa gelip üzümleri topladıklarını; suya bandırıp bezlere serdikten sonra yaklaşık 10 gün kuruttuklarını anlattı. Çelik, kuruyan üzümleri tekrar eve götürüp ayıklayıp bir kısmını kendi kışlık ihtiyacı için ayırdıklarını, kalanını ise satarak gelir elde ettiklerini söyledi.

Gökçepınar'daki bu uygulama, bölgedeki küçük ölçekli tarımın ve geleneksel gıda hazırlama yöntemlerinin sürdürüldüğünü gösteriyor. Üreticilerin anlattıkları, hazır gıdaya yönelme eğilimine rağmen köylerde hala el emeğiyle üretilen sağlıklı besinlerin değerinin korunduğunu ortaya koyuyor.

BATMAN&#039;IN GERCÜŞ İLÇESİNDE BAĞ BOZUMUYLA BİRLİKTE KIŞLIK KURU ÜZÜM YAPIM TELAŞI...

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDE BAĞ BOZUMUYLA BİRLİKTE KIŞLIK KURU ÜZÜM YAPIM TELAŞI BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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