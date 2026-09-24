Dolar 48,8494 +0,04%
Euro 55,6637 +0,00%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.759,62 -0,33%
EUR/USD 1,1377 -0,10%
Brent Petrol 106,74 +3,55%
--°

Gökdere Mahallesi sakinleri sabah paniği yaşadı: 3 katlı ahşap ev kül oldu

Sinop'un Boyabat ilçesi Gökdere Mahallesi'nde sabah çıkan yangında 3 katlı ahşap ev tamamen yandı; itfaiye çevredeki diğer yapılara sıçramayı önledi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gökdere Mahallesi sakinleri sabah paniği yaşadı: 3 katlı ahşap ev kül oldu

yangının çıkışı ve müdahale:

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi Çay Sokak'ta sabah saatlerinde bir evde yangın başladı. Yangının ilk anlarını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Vatandaşların hızlı bildirimi ve ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangının çevredeki diğer evlere sıçraması engellendi. Ekipler olay yerinde soğutma çalışmalarına devam etti.

hasar ve inceleme:

Yangında yaralanan olmadı, ancak 3 katlı ahşap yapı alevler nedeniyle ciddi şekilde hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından daha ayrıntılı bilgilendirme yapılacağını bildirdi.

SİNOP&#039;UN BOYABAT İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE 3 KATLI AHŞAP BİR EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE 3 KATLI AHŞAP BİR EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINDA YARALANAN OLMAZKEN, EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Doğu'nun yeni istinaf merkezi Malatya BAM ilk kararlarını verdi
images

Kalp krizi sonrası kontrolden çıkan mikserin sürücüsü Ferdi Altın hastanede yaşa...
images

Babaeski'de marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere ceza
images

Rehber öğretmenler bağımlılık riskini erkenden yakalamak için eğitildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kalp krizi sonrası kontrolden çıkan mikserin sürücüsü Ferdi Altın hastanede yaşamını yitirdi

Bursa'nın lojistik kapasitesi Teknosab ile güçleniyor: 210 milyon dolarlık parkın temeli atıldı

Babaeski'de marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere ceza

Rehber öğretmenler bağımlılık riskini erkenden yakalamak için eğitildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği