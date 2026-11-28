Maç özeti

Trendyol 1. Lig 16. haftasında Bandırmaspor, 17 Eylül Stadı'nda konuk ettiği Batman Petrolspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmada hakem triosu Burak Kalamak, Samet Özkul ve Harun Terin görev aldı. Maçın sonucu Bandırmaspor için hayal kırıklığı, Batman Petrolspor için ise değerli bir deplasman galibiyeti oldu.

goller ve maçın kırılma anları:

Batman Petrolspor'un gol yollarında etkili olduğu maçta Gökhan Altıparmak dakikalar 38 ve 90+2'de fileleri havalandırarak maçta öne çıktı. Mücahit Albayrak 54. dakikada skoru 2-0'a taşırken, Bandırmaspor'un tek golü Yusuf Kocatürk'ün 67. dakikadaki vuruşuyla geldi. Batman Petrolspor'dan Yasir Subaşı ise 72. dakikada skoru belirleyen gollerden birini kaydetti. Maç boyunca atılan dört gol ve son dakikalardaki ikinci Gökhan golü, skoru pekiştirdi.