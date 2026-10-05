Göklerde taşınan destan: özel kuvvetlerin 3 bin 37,5 metrekarelik Türk bayrak gösterisi

Özel Kuvvetler tarafından gökyüzünde dev bayrak dalgalandırıldı:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen atlayışta 3 bin 37,5 metrekarelik Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandırıldığını açıkladı.

paylaşılan mesajın içeriği:

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, etkinliğin bir başarı ve anma niteliği taşıdığı vurgulandı. MSB paylaşımında, "Gökyüzünde şanlı bayrağımızla bir rekora daha imza attık" ifadesine yer verildi ve gösterinin ülke simgesi olarak önemine dikkat çekildi.

sözlerin taşıdığı sembolik anlam:

Paylaşımda yer alan sözlerden biri şöyle: "O sadece bir bayrak değil, göklerdeki bir destan. O destan kahramanlarımızın ellerinde dünden bugüne, bugünden sonsuza kadar taşınacak". Bu ifade, atlayışın hem teknik bir gösteri hem de milli duyguları pekiştiren sembolik bir eylem olarak sunulduğunu gösteriyor.

MSB'nin açıklaması, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği atlayışın ardından resmi kanallardan kamuoyuna duyuruldu. 3 bin 37,5 metrekarelik ölçünün belirtilmesi, yapılan gösterinin ölçeğine dair dikkat çekici bir vurgu sağladı.

MSB: "3 bin 37,5 metrekarelik dev Türk bayrağımız gökyüzünde dalgalandırıldı"