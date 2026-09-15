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Gökmeydan'da caddeyi daraltan park: iki tır yan yana kaldı

Eskişehir Odunpazarı Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi'nde iddiaya göre yan yana park eden iki tır, caddeyi daraltarak sürücüleri zorladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gökmeydan'da caddeyi daraltan park: iki tır yan yana kaldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi üzerine iddiaya göre park edilmiş halde duran 2 tır, caddeyi daraltarak mahalle trafiğini olumsuz etkiledi.

olayın yaşandığı nokta:

Cadde üzerinde yan yana park edilen araçlar nedeniyle caddeyi kullanan sürücüler, tırların yolu daraltması sebebiyle bölgeden geçmekte güçlük çekti.

sürücülerin yaşadığı zorluklar:

Daralan yol nedeniyle sürücüler bölgeden geçmekte güçlük çekti; sonuçta mahalle trafiği kilitlendi ve sürücülere zor anlar yaşandı.

PARK

PARK

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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