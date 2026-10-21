Gökova'da 40 yıllık içme suyu hattı yol çalışması öncesi yenileniyor

Gökova'da 40 yıllık içme suyu hattı yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Ula ilçesi Gökova Mahallesi Halil Dere Caddesinde kullanım ömrünü tamamlamış ve sık arıza veren 40 yıllık içme suyu hattını yenileme çalışmalarına başladı. Çalışma, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Arasın talimatları doğrultusunda yürütülüyor ve hedef, mahalleye kesintisiz su teminini sağlamaktır.

Yol çalışması öncesi altyapı yenilemesi:

MUSKİ ekipleri, cadde üzerindeki eskiyen boruları yol yapım çalışması başlamadan önce değiştiriyor. Bu yaklaşım sayesinde aynı noktada yeniden kazı yapılmasının önüne geçilecek, yolun tekrar kazılması sonucu oluşacak zaman kaybı engellenecek ve kamu kaynakları daha verimli kullanılacak. Yenileme tamamlandığında bölgede sık görülen şebeke arızalarından kaynaklanan su kesintilerinin azalması, günlük yaşamın olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi bekleniyor.

Mahalle muhtarının değerlendirmesi:

Gökova Mahallesi Muhtarı Ulaş Bavut, mahallede tonajlı kamyonların geçişi nedeniyle boruların sık sık patladığını ve şebeke arızalarının yaşandığını belirtti. Bavut, Ahmet Aras ile yapılan görüşme sonucu boruların yenilendiğini söyledi: Tonajlı kamyonlar geçiyor bu güzergâhtan. Ondan dolayı sık sık patlama, şebeke arızası veriyordu. Ahmet Aras Başkanımızdan talepte bulunduk. Kendisi olumlu karşıladı. 40 yıllık borularımız yenileniyor. Bir 8-10 ay önce de 2 bin metrelik yine 40 yıllık borularımız yenilenmişti. Vatandaşımızın mağduriyetleri vardı. Hem şimdi onlar giderilmiş olacak. Hem hatlarımız yenilenmiş olacak. Daha kaliteli su içmiş olacaklar. Her bir vatandaşımız adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Yapılan yenileme ile Halil Dere Caddesi sakinlerine daha güvenilir ve kesintisiz içme suyu sağlanması amaçlanıyor; aynı zamanda belediyenin yol ve altyapı koordinasyonu sayesinde yeniden kazı maliyetleri ve zaman kaybı azaltılacak.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ULA İLÇESİNE BAĞLI GÖKOVA MAHALLESİ HALİL DERE CADDESİ’NDE KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN VE SIK SIK ARIZALARA YOL AÇAN 40 YILLIK İÇME SUYU HATTINI YENİLİYOR.