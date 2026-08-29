Göksun'da ballar buluştu: yayla çeşitleri tanıtıldı, bal yeme yarışmasını Semih Göksunlu kazandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Bal Festivali, kentte arıcılık yapan üreticileri, kurumları ve vatandaşları bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Arıcılar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, yaylalardan getirilen farklı bal çeşitleri festival alanında sergilendi ve misafirler üreticilerden bilgi alarak tadımlarda bulundu.

Festivalde öne çıkan etkinlikler:

Günün en renkli anlarından biri, seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği bal yeme yarışması oldu. Yarışmacılar kendilerine verilen balı en kısa sürede tüketmek için kıyasıya mücadele ederken, yarışmayı yaklaşık 1 kilogram bal yiyerek Semih Göksunlu birinci tamamladı. Yarışmanın ardından dereceye girenlere çeşitli ödüller takdim edildi.

Arıcılık üretimi ve destekler:

Festival sırasında yetkililer, Kahramanmaraş genelinde yaklaşık 105 bin arı kovanı bulunduğunu ve yıllık üretimin yaklaşık bin ton olduğunu hatırlattı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel etkinlikle ilgili, "Koordineli bir şekilde arıcılığın gelişmesi anlamında iyi işler yapmaya gayret ediyoruz. Bu festivalde olmaktan çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Göksun Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç ise farklı ilçelerden getirilen kıymetli balların vatandaşlarla buluştuğunu belirterek, "Özellikle orijinal dediğimiz çok kıymetli bal ürünlerimiz mevcut. Üreticilerimiz aylardır süren emeğinin karşılığını almış olmanın mutluluğunu yaşıyorlar" dedi. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir de üreticilere verilen desteğin süreceğini belirterek, "Her zaman yanlarındayız. Artarak devam edecek. Bu yıl 15 milyon liraya yakın destek sağladık üreticilerimize. İlimizde 105 bin kovanımız ve bin ton da üretimimiz var. Her yıl bu artarak devam ediyor" diye konuştu.

Etkinlikte yer alan üreticilerden Ejder Doğan ise Ekinözü Türkmenler bölgesinden geldiğini belirterek, "Ben babadan kalan mesleği sürdürüyorum. Evimizde yiyecek kadar eş dost ve akrabalarımıza satacak kadar bal yetiştiriyorum" dedi. Doğan, Ahır Dağı Milcan Yaylası balını getirdiğini ve hakiki balların üreticiden alınması gerektiğini vurguladı.

Festival, hem üreticiler için tanıtım ve satış imkânı sundu hem de ziyaretçilere Kahramanmaraş yaylalarının çeşitlilik gösteren bal lezzetlerini deneyimleme fırsatı verdi.

Kahramanmaraş'ta ilk kez bal festivali: 1 kilogram bal yiyen yarışmacı birinci oldu