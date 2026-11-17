Göksun'un saklı cenneti Hançer Kanyonu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, ilçe merkezine yaklaşık 36 kilometre mesafede yer alan Hançer Kanyonu, hem doğal dokusu hem de içindeki tarihî yapılarla öne çıkıyor. Kaleboynu ile Kazandere mahalleleri arasında uzanan kanyon, uzunluğu ve topografik yapısıyla bölgesel bir değer teşkil ediyor.

Kanyonun bazı kesimlerinde derinlik 350 metreye kadar ulaşıyor ve toplam uzunluğu yaklaşık 18 kilometre olarak kayda geçiyor. Sarp kayalıklar, derin vadiler ve geniş panoramik seyir alanları ziyaretçilere farklı ölçeklerde görsel zenginlik sunuyor.

Doğa sporları ve manzara fırsatları:

Hançer Kanyonu, dağcılık, yamaç paraşütü ve rafting gibi aktiviteler için elverişli yapısıyla macera turizmine uygun potansiyel barındırıyor. Kanyon boyunca oluşturulacak işaretli yürüyüş rotaları, seyir platformları ve güvenlik önlemleri, bölgeyi ziyaret edenlerin deneyimini artırabilir. Aynı zamanda fotoğrafçılık ve doğa gözlemi için cazip alanlar mevcut.

Tarihi miras ve turizm potansiyeli:

Kanyonun içinde bulunan Kaleboynu Kalesi, Aybastı Kalesi ve eski bir manastır yapısı, bölgenin tarihî derinliğini gösteriyor. Doğa ile iç içe geçmiş bu tarihî yapıların korunması ve nitelikli tanıtımı, Hançer Kanyonu'nun sürdürülebilir turizm açısından değerini artıracaktır.

Tanıtım, ulaşım ve koruma odaklı planlamalarla kanyonun bölge turizmine sağlayacağı katkı büyütülebilir. Yerel ekonomiye olumlu etkiler getirecek ziyaretçi akışı sağlanırken, doğal ve tarihî dokunun korunması için disiplinli adımlar atılması gerektiği öne çıkıyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN GÖKSUN İLÇESİNDE YER ALAN, 18 KİLOMETRELİK UZUNLUĞU VE 350 METREYİ BULAN DERİNLİĞİYLE DİKKAT ÇEKEN HANÇER KANYONU, DOĞAL GÜZELLİKLERİNİN YANI SIRA BARINDIRDIĞI TARİHİ YAPILARLA DOĞA VE TARİH TUTKUNLARINI BEKLİYOR.