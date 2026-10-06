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Göktaş: masa tenisiyle toplumda kapsayıcılığı artırma hedefi

Mahinur Özdemir Göktaş, TMTF ile imzalanan protokolün yaşlılara aktiflik, ailelere birlikte zaman ve engellilere erişilebilir spor sağlayacağını söyledi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 20:40

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EDİTÖR: Merve Çelik

Göktaş: masa tenisiyle toplumda kapsayıcılığı artırma hedefi

göktaş protokole ilişkin değerlendirmede bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile gerçekleştirilen iş birliğinin sosyal kapsayıcılığı güçlendirmeye odaklandığını belirtti. Protokolün, spor üzerinden farklı kuşakları ve toplumun dezavantajlı gruplarını bir araya getirme amaçlı somut adımlar içerdiğini vurguladı.

"Bugün, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile imzaladığımız İş Birliği Protokolü ile toplumumuzun her kesimini doğrudan ilgilendiren önemli bir adım atıyoruz. Bu kapsamda; büyüklerimizin aktif ve sağlıklı yaş almasını destekliyor, ailelerin birlikte zaman geçirmesine ve farklı kuşakların spor aracılığıyla bir araya gelmesine katkı sağlıyor, engelli vatandaşlarımıza daha erişilebilir spor alanları sağlıyor, farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüyle, gönüllere dokunmayı ve müreffeh yarınlar inşa etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç başta olmak üzere, katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum"

protokolün hedefleri:

Metin, öncelikle büyüklerin aktif ve sağlıklı yaş almasını desteklemeyi, ailelerin birlikte zaman geçirmesini teşvik etmeyi ve farklı kuşaklar arasında spor aracılığıyla etkileşimi artırmayı amaçlıyor. Ayrıca protokol, engelli vatandaşlar için erişilebilir spor alanları oluşturulmasına ve bu konuda farkındalık çalışmalarına vurgu yapıyor.

beklenen etkiler ve uygulama:

Bakanlığın açıklamasına göre, iş birliği sporun birleştirici gücünden yararlanarak yerel ve ulusal düzeyde toplumsal katılımı artırmayı hedefliyor. Uygulama aşamalarında erişilebilir tesis düzenlemeleri, kuşaklar arası programlar ve farkındalık kampanyaları ön plana çıkacak. Göktaş, protokole katkı sunanlar arasında Kerim Koç ve federasyon yetkililerine teşekkür etti.

Resmi açıklama, spor ve sosyal hizmetlerin entegre edilmesi yoluyla toplumsal refahın yükseltilmesine yönelik bir adım olarak sunuluyor ve uygulamanın izlenmesiyle elde edilecek sonuçların topluma yansımaları merakla bekleniyor.

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU BAŞKANI KERİM KOÇ (SOLDAN 3&#039;ÜNCÜ) VE BERABERİNDEKİLER

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU BAŞKANI KERİM KOÇ (SOLDAN 3'ÜNCÜ) VE BERABERİNDEKİLER

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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