Bakanın çağrısı: küresel dayanışma şart

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filipinler'de düzenlenen İkinci Küresel Bakanlar Konferansı'nda çocuklara yönelik şiddetin sınırları aşan bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu alanda uluslararası iş birliğinin zorunlu hale geldiğini ifade etti. Göktaş, dijital ortamlarda ortaya çıkan yeni riskler ile göç ve insani krizlerin çocukları daha kırılgan kıldığını belirtti ve ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Küresel ittifaklar ve ulusal taahhütlerin önemi:

Göktaş, Türkiye'nin Çocuklara Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Küresel Öncü Ülkeler İttifakı'na katılımının, ulusal çalışmaların ortak hedefler doğrultusunda gözden geçirilmesine katkı sağladığını aktardı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen ilk Küresel Bakanlar Konferansı'nda açıklanan ulusal taahhütlerin, ilerlemenin değerlendirilmesi ve gelecek dönemin önceliklerinin belirlenmesi bakımından önemli bir imkan sunduğunu kaydetti.

Türkiye'de çocukları evde, okulda, toplum içinde ve çevrim içi ortamlarda korumaya yönelik çabaların bütüncül bir yaklaşımla yürütüldüğünü belirten Göktaş, bu kapsamda başta Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ile Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'nın yol gösterdiğini ifade etti.

Erken müdahale ve dijital koruma önlemleri:

Göktaş, çocukların korunmasında risklerin erken tespitinin hayati olduğunu belirterek aileler ve okulların bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Bakanlığın geliştirdiği sosyal risk haritaları ile risklerin yoğunlaştığı bölgeler ve desteğe ihtiyaç duyan haneler hane düzeyinde izleniyor; sosyal, ekonomik ve psikososyal göstergeler analiz edilerek erken müdahale sağlanıyor.

Çevrim içi platformlarda çocukların zararlı içerik ve davranışlardan korunması, gerektiğinde desteğe kolay erişim sağlanması Göktaş'ın öncelikleri arasında yer aldı. Ülkelerin, bu alanlardaki deneyimlerini paylaşarak birbirlerinden öğrenebileceklerini kaydetti.

Çocukların görüşlerinin alınması gerektiğini de dile getiren Göktaş, çocukların nerelerde güvende hissetmediklerini ve yardım almalarını zorlaştıran etkenleri doğrudan anlatabileceklerini belirtti. Bu yaklaşımın politika ve uygulamaların etkinliğini artıracağına dikkat çekti.

Göktaş, konuşmasını Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmaya ve diğer ülkelerden öğrenmeye devam edeceğini söyleyerek tamamladı ve tüm devletleri, çocukların yaşadığı, öğrendiği ve oyun oynadığı her yerde şiddetten uzak büyüyebilmeleri için Küresel Öncü Ülkeler İttifakı'na katılmaya davet etti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELENİN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ GEREKTİRDİĞİNİ BELİRTEREK, DİJİTAL ORTAMLARDAKİ YENİ RİSKLER İLE GÖÇ VE İNSANİ KRİZLERİN ÜLKELERİN BİRLİKTE HAREKET ETMESİNİ DAHA DA ÖNEMLİ HALE GETİRDİĞİNİ İFADE ETTİ.