Göktepe şenliği dayanışma ve kuşak köprüsünü 12. kez kurdu

etkinlikten genel görünüm:

Menteşe’nin Göktepe Mahallesi’nde bu yıl 12. kez gerçekleşen Geleneksel Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği, yöre kültürünün yaşatılması, kuşaklar arası aktarımın güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın sürdürülmesi amacıyla düzenlendi. Etkinlik kortejle başladı ve mahallede gün boyu devam eden program, renkli görüntülere sahne oldu.

Şenliğe Muğla Vali Vekili Ali Edip Budan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Tahça, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

şenlikte öne çıkan etkinlikler:

Program kapsamında mahalle meydanında yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar kuruldu, halk dansları gösterileri sergilendi ve farklı kuşaklardan katılımcılar etkinliklere dahil oldu. Gün boyunca süren gösterilerle Göktepe’nin yerel kültürü hem sahnede hem de stantlarda görünür kılındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi etkinliğe teknik, lojistik ve sanatsal açıdan destek verdi. Programda Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Konservatuvar Halk Dansları Bölümü yer aldı; şenlik kapsamında sanatçı Selcan Kökcan Şahin de sahne alarak katılımcılarla buluştu.

yetkililerin mesajları:

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras etkinlikte, "Bize ait çok kıymetli değerlerimiz var ve bu değerleri korumamız gerekiyor. 12 yıldır bu geleneği aralıksız yaşatıyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yurt dışı programı nedeniyle şenlikte bulunamadığını aktararak Başkan Aras’ın selamlarını iletti ve şunları söyledi: "Bu yıl 12’ncisini düzenlediğimiz Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği’ni yıllardır sürdürebilmek; kültürümüzü korumak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek adına elini taşın altına koymak çok kıymetli. Göktepe, kültürünü yaşatabilen ve ortak toplumsal hafızasını koruyabilen örnek mahallelerimizden biri."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Tahça emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu yıl 12’ncisini düzenlediğimiz şenliğimizde emeği geçen, şenliğimize ve kültürümüze sahip çıkan tüm Göktepelilere teşekkür ediyorum. Şenliğimiz hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Muğla Vali Vekili Ali Edip Budan ise ilk kez katıldığı şenlikte, "Sizler için 12’ncisi, benim için ise ilki olan Göktepe Şenliği’nde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kültürümüzü, değerlerimizi ve memleketimizi çocuklarımıza, gelecek kuşaklara anlatabilmek çok değerli. Bu şenlik de bunun en güzel örneklerinden biri" sözleriyle etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Etkinlik, mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ve protokolün desteğiyle kültürel mirasın canlı tutulması ile dayanışma ruhunun pekiştirilmesine katkı sundu.

12. GELENEKSEL GÖKTEPE KÜLTÜR VE DAYANIŞMA ŞENLİĞİ, MENTEŞE’NİN GÖKTEPE MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.