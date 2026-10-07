Göktürk'te dron görüntüleriyle durdurulan araçta 51 kilogram kokain

Operasyonun genel görüntüsü:

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurt dışına sevk edilmek istenen uyuşturucu madde ele geçirildi. Göktürk mevkiinde seyir halindeki araç, yol ayrımında durduruldu ve operasyon anı dron kamerasına yansıdı.

Ele geçirilenler ve gözaltılar:

Araçta yapılan adli aramada 51 kilogram kokain ile birlikte 2 cep telefonu bulundu. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntülerin önemi ve takip:

Operasyon anına ilişkin dron görüntülerinde, aracın yol ayrımında jandarma ekiplerince durdurulduğu ve müdahalenin nasıl gerçekleştirildiği açık şekilde görülüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, istihbari çalışmalar sonucu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmanın ardından ele geçirilen maddelerle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Olay, bölgedeki güvenlik denetimlerinin ve istihbarat odaklı müdahalelerin uyuşturucu sevkiyatlarını engellemedeki rolünü bir kez daha gösterdi. Yetkililer, ele geçirilen miktarın ve doğal olarak gözaltına alınan şüphelilerin adli sürecinin devam ettiğini belirtti.

İSTANBUL’UN EYÜPSULTAN’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, YURT DIŞINA SEVK EDİLMEK İSTENEN 51 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ. GÖKTÜRK’TE SEYİR HALİNDEKİ ARACIN YOL AYRIMINDA DURDURULDUĞU OPERASYON ANI, DRON KAMERASINA YANSIDI.