Sivas'ta üniversite buluşması:

İlk Türk astronot unvanını taşıyan Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumu koordinasyonunda düzenlenen "Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları" kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu deneyimini anlatarak programın hedeflerini ve teknolojik hazırlıkları paylaştı.

Türkiye'nin ay hedefi:

Gezeravcı, ülkenin Ay'a ulaşma hedefini net bir takvimle açıkladı: "Biz çok yakın bir tarihte 2027 yılının ikinci çeyreğinde aya ulaşma noktasında bir hedef koymuş durumdayız." Konuşmasında programın iki kademeli olduğunu belirtti: birinci kademede dünyadan fırlatılarak tespit edilen bir noktaya sert iniş, ikinci kademede ise bilimsel bir objenin yumuşak inişla Ay yüzeyine ulaştırılması planlanıyor. Gezeravcı, bu hedefle beraber Türkiye'yi Dünya çapında Ay'a ulaşan altıncı ülke yapma niyetinde olduklarını vurguladı.

Yerli teknolojiler ve rover çalışmaları:

Gezeravcı, yerli üretime dikkat çekerek çeşitli teknolojik kabiliyetleri anlattı ve ülkenin bazı savunma ve uzay alanlarındaki yetkinliklerine değindi. Konuşmasında şunları söyledi: "Dünyada değerli madenler statüsünde olan bor madenini en verimli kullanan ülkeyiz. Bordan, borax adında tank gibi zırhlı araçların dış yüzeylerinde kullanılan ana materyali dünyada üretebilen üç ülke var, bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Uzaya bırakılan objeyi bir yörüngeden alıp başka bir yörüngeye taşıyabilen platformlara sahip olan iki ülkeden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti. Üretmiş olduğu bir SİHA’ya kendi üretmiş olduğu hava füzesini takıp gökyüzünde uçan başka bir objeyi insansız bir platformda başarıyla vurabilen bugün dünyada tek bir ülke var o da Türkiye Cumhuriyeti".

Programın teknik hazırlıklarına dair bilgi veren Gezeravcı, sistemlerin yerlilik oranına dikkat çekti: "Bunu yaparken de sistemlerimizi ikinci fırlatma esnasında kullanacağımız hem roket hem de yüzeye indireceğimiz roverlerimizin yerlilik oranı yüzde 87 civarlarında." Ayrıca üretilen roverin şu an Ankara'da bir kurumdan alınarak başka bir kuruma taşındığını ve uzayda maruz kalabileceği fiziksel testlerden geçirildiğini söyledi.

Konuşmanın sonunda Gezeravcı, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak programın aşamalarını ve yerli katkının önemini tekrar vurguladı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı: "2027 yılında Ay’a ulaşmak istiyoruz"