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Gökyüzünde mirasın buluşması: Demirağ ve Hürkuş aileleri Sivrihisar'da

11. SHG Airshow'da Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş'un aileleri Nu.D-36 replikası ve emekli pilot Lee Vecihi Maxon'un gösteri uçuşunda bir araya geldi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gökyüzünde mirasın buluşması: Demirağ ve Hürkuş aileleri Sivrihisar'da

Sivrihisar'da havacılık mirası sahne aldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri bu yıl 11. kez düzenlenen SHG Airshow'a ev sahipliği yaptı. Organizasyon, yalnızca havada gerçekleştirilen gösterilerle değil, Türk sivil havacılık tarihinde iz bırakan iki öncünün ailelerinin buluşmasına sahne olmasıyla da dikkat çekti. Etkinlikte gökyüzüne çıkarılan Nu.D-36 replikası ve anmalarda yer alan performanslar, izleyiciler ve aile fertleri için duygusal anlara dönüştü.

Nu.D-36 replikası ve ailelerin duyguları:

Organizasyonda sergilenen Nu.D-36 replikası, Nuri Demirağ'ın torunları Füsun Demirağ ve Mesude Demirağ için anlamlı bir anı oldu. Füsun Demirağ, etkinliğe davet edilmelerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu aslında sadece bir uçak değil; Demirağ ailesinin tarihine ve büyükbabamın yarım kalan hayallerine gösterilmiş çok büyük bir saygıdır" dedi. Ailenin bir arada olmasının ve replikayı görmenin getirdiği duyguyu "tüylerim diken diken" ifadeleriyle anlattı.

Mesude Demirağ ise büyükbabasının dönemindeki şartlara vurgu yaparak, "90-95 yıl önce o imkanlar ve teknolojiyle bunların başarılması inanılmazdı" diye konuştu. Mesude, iki öncünün hayallerinin günümüzde sahnelenmesine tanıklık etmekten duyduğu gururu da dile getirdi.

Vecihi Hürkuş'un torunu kokpitte:

Etkinliğin bir diğer dikkat çeken anı, Vecihi Hürkuş'un torunu Tül Zeynep Sayım ve kuzeninin uçuş performansıyla yaşandı. Sayım, ikinci kez katıldığı etkinlikte hem Demirağ ailesiyle bir arada olmaktan hem de kuzenleri Lee Vecihi Maxon'un gösteride kokpite geçmesinden dolayı heyecanlı olduğunu belirtti. Lee Vecihi Maxon'un 16 yaşından bu yana uçtuğu ve American Airlines'tan emekli kıdemli bir pilot olduğu bilgisi, gösterinin duygusal boyutunu güçlendirdi.

Sayım, "Onun bu şovda kokpite geçmesi ve ailemizin, kuzenlerin burada toplanması bugünü bizim için çok özel kıldı" diyerek organizasyonu düzenleyen Ali İsmet Öztürk ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

11. SHG Airshow, sahada gösterilen ustalık kadar geçmişin onurlandırılması ve kuşaklararası bağların güçlenmesiyle öne çıktı. Nu.D-36 replikasının ve Hürkuş anmasının aynı etkinlikte buluşması, Türk sivil havacılık mirasının canlı tutulmasına dair güçlü bir simge olarak kayıtlara geçti.

NURİ DEMİRAĞ VE VECİHİ HÜRKUŞ&#039;UN TORUNLARININ TOPLU FOTOĞRAFI.

NURİ DEMİRAĞ VE VECİHİ HÜRKUŞ'UN TORUNLARININ TOPLU FOTOĞRAFI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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