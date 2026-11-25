Sektöre meraktan yönetime: 22 yıllık bir yolculuk:

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın 'Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar' belgesel serisinin dokuzuncu bölümünde yer alan Neslihan Yıldız, üniversite son sınıftayken 2004 yılında başlayan meslek hayatını detaylarıyla paylaştı. Başlangıçta merak ve heyecanla atıldığı kabin memurluğu, zaman içinde saha deneyimi ve sorumluluk alma ile AJet Kabin Operasyon Müdürlüğü görevine kadar uzandı. ISG'nin serisi, Yıldız gibi örnek hikâyeler aracılığıyla sektördeki başarı öykülerini görünür kılıyor.

Yıldız, kariyerini anlatırken sahadan gelen bir yönetici olmanın avantajlarına vurgu yaptı; kabin memurluğunda edindiği tecrübenin ekip yönetiminde empati ve güven oluşturduğunu ifade etti. Mesleğin hata toleransı olmayan, disiplin ve kriz yönetimi gerektiren yönleri, onun profesyonel yaklaşımını şekillendiren temel unsurlar arasında yer aldı.

Operasyonel deneyimin liderliğe katkısı:

Yıldız, saha tecrübesinin kendisine iletişim, beklenmedik durumları yönetme ve farklı yolcu profilleriyle etkileşim konusunda derinlik kazandırdığını belirtti. Operasyon anlarında edinilen öğrenmelerin liderlik anlayışına doğrudan yansıdığını söyleyen Yıldız, 'İşinizi doğru yaptığınız zaman, bilginiz ve emeğiniz sizi bir adım ileri götürür' sözleriyle sürekli öğrenme ve emek vurgusu yaptı.

Havacılığın her kademesinde karşılaşılan sorunların ekip dayanışması ve sağlam iletişimle aşılabileceğini anlatan Yıldız, güçlü liderliğin temelinde empati ve güven bulunduğunu ifade etti. Saha deneyimi, ekip arkadaşlarının ihtiyaçlarını ve operasyonun gerçek dinamiklerini kavramada yöneticiliğe önemli katkı sağlıyor.

Yolcuyla ilk temas ve güvenin rolü:

Neslihan Yıldız, havacılıkta güven duygusunun yalnızca teknik güvenlikle sınırlı olmadığını; yolcuyla kurulan ilk iletişimden itibaren şekillendiğini vurguladı. Kabin ekibinin gülümseyerek yapılan karşılama ve kurulan göz teması gibi küçük davranışların yolcuda güven duygusu oluşturduğunu belirtti. Bu ilk temasın, kriz anlarında sakinlik sağlama ve çözüm odaklı hareket etmede temel bir adım olduğunu ifade etti.

Yıldız’ın anlatımı, kabin memurluğunun görünen hizmetin ötesinde bir sorumluluğu barındırdığını gösteriyor: yolcuyu tanımak, duygusal durumu görmek ve gerektiğinde hızlı, doğru müdahalede bulunmak. Operasyonun kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesinin bu insani ve profesyonel dokunuşlarla mümkün olduğu vurgulanıyor.

AJet deneyimi ve kurucu ruh:

Kuruluşundan bu yana AJet'te görev yapan Yıldız, şirketin Türkiye havacılık tarihindeki farklı konumuna değindi. AJet'in büyük ölçekli bir operasyonla işe başlamasının getirdiği zorlukların, genç bir çalışan için hem öğretici hem de anlamlı anlar olduğuna dikkat çekti. Bu dönemin, kariyerinin en gurur verici ve anlatmaya değer bölümlerinden biri olduğunu söyledi. Yıldız, ekip ruhu ve sorumluluğun farkında olan çalışma arkadaşları sayesinde bu zor dönemlerin aşılabildiğini anlattı.

Anne olmak, meslek ve fedakârlıklar:

Yıldız, havacılık sektöründe sürdürülen 7/24 operasyonun aile yaşamına yansıyan zorluklarını samimi örneklerle paylaştı. Düzensiz çalışma saatlerinin çocuk ve aile düzeninde oluşturduğu güçlükleri, ancak aile desteği ve kişisel kararlılıkla aşılabildiğini belirtti. Bu zorlukları kariyerinin önündeki engeller olarak değil, hem kişisel hem mesleki gelişimine katkı sağlayan deneyimler olarak değerlendirdiğini söyledi.

İlham kaynağı ve gençlere mesaj:

Yıldız için ilham kaynağı, dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen'in cesaret, kararlılık ve sınır tanımama ruhunu örnek alan Yıldız, kendisini ISG'de çalışan her kadınla birlikte bu mirasın taşıyıcısı olarak gördüğünü dile getirdi. Genç kadınlara yönelik mesajında ise 'Başlangıç noktanız her neresi olursa olsun, önemli olan nereye gitmek istediğinizdir' sözleriyle sorumluluk almak, öğrenmeye açık olmak ve kararlı çalışmanın altını çizdi.

ISG'nin belgesel serisi, Yıldız gibi saha tecrübesini yöneticiliğe taşıyan kadınların hikâyelerini görünür kılarak sektörün gelecek kuşaklarına ilham vermeyi sürdürüyor. Neslihan Yıldız’ın öyküsü, havacılığın hem bireye sunduğu gelişim alanlarını hem de ekip, liderlik ve toplum önünde üstlenilen sorumlulukları gözler önüne seriyor.

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