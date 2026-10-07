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Gökyüzüne ilk bakış: Bilecik'te koruma altındaki çocuklar teleskopla gök cisimlerini keşfetti

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte koruma altındaki çocuklar teleskopla gökyüzünü inceledi, uzay hakkında bilgi edindi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gökyüzüne ilk bakış: Bilecik'te koruma altındaki çocuklar teleskopla gök cisimlerini keşfetti

Gökyüzüne ilk bakış: Bilecik'te koruma altındaki çocuklar teleskopla gök cisimlerini keşfetti

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, 'Uzay ve Gökyüzü Etkinliği' kapsamında uzayla ilgili temel kavramları öğrenip gözlem yapma imkânı buldu. Etkinlik, çocukların hem teorik bilgiler edinmelerini hem de pratik gözlem deneyimi yaşamalarını amaçladı.

Etkinliğin içeriği:

Programda çocuklara uzay, gezegenler ve yıldızlar hakkında bilgilendirme yapıldı; ardından teleskopla gökyüzü gözlemi gerçekleştirildi. Çocuklar teleskop aracılığıyla gök cisimlerini daha yakından inceleyerek, sınıfta edinilen bilgileri somut olarak gözlemleme fırsatı yakaladı.

Amaç ve yetkililerin değerlendirmesi:

Etkinlikle, çocukların bilime ve gökyüzü gözlemlerine olan ilgilerinin artırılması, merak duygularının desteklenmesi ve yeni bilgiler edinmelerinin sağlanması hedeflendi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan etkinliğe ilişkin olarak, "Çocuklarımızın merak duygularını destekleyen, onları araştırmaya ve öğrenmeye teşvik eden her çalışmayı önemsiyoruz. Bugün de çocuklarımız uzay, gezegenler ve yıldızlar hakkında yeni bilgiler edinirken teleskopla gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu. Çocuklarımızın farklı deneyimler yaşayarak ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini istiyoruz. Bilime, doğaya ve çevrelerine karşı meraklarını artıracak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Onların gözlerindeki merakı ve heyecanı görmek bizler için en büyük mutluluk" dedi.

Bu tür etkinlikler, çocukların merakını besleyen ve öğrenmeyi teşvik eden uygulamalı deneyimler sunarak bilimsel kavramları anlaşılır kılmayı amaçlıyor. Kurum yetkilileri benzer çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

BİLECİK&#039;TE ÇOCUKLAR TELESKOPLA GÖKYÜZÜNÜ İNCELEDİ

BİLECİK'TE ÇOCUKLAR TELESKOPLA GÖKYÜZÜNÜ İNCELEDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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