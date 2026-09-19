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Gökyüzüne umut bıraktı: Berat iki kez lösemiyi yenip balon uçurdu

Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki Berat Purtaş, abisi Mehmet Furkan'dan aldığı ilikle hayata tutundu; iki kez lösemiyi yendi ve doğumunda balon uçurdu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:33

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gökyüzüne umut bıraktı: Berat iki kez lösemiyi yenip balon uçurdu

Kahramanmaraş'ta umut dolu doğum günü

Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki Berat Purtaş, otizm ve epilepsi tanılı abisi Mehmet Furkan'dan aldığı ilik nakliyle hayata tutundu. Geçirdiği tedavilerin ardından iki kez lösemiyi yenen Berat'ın uzun zamandır kurduğu balon uçurma hayali, doğum gününde gerçekleştirildi.

doğum günü sürprizi:

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Expo alanında Berat ve ailesiyle buluşarak genç çocuğa sürpriz bir kutlama hazırladı. Etkinlikte pastalı kutlama yapıldı; ardından Berat için gökyüzüne balonlar bırakıldı ve hayali yerel bir törenle karşılandı.

belediye desteği ve başkanın mesajı:

Başkan Toptaş, Berat'ın yaşam mücadelesine dikkat çekerek ailenin yanında olduklarını ifade etti. Toptaş sosyal medya paylaşımında, "Otizm ve epilepsi tanılı abisi Mehmet Furkan’dan aldığı ilik nakliyle hayata tutunan ve iki kez lösemiyi yenen Berat’ın balon uçurma hayalini doğum gününde gerçekleştirdik. İyi ki varsın Berat, senin ve güzel kalpli abinin daima yanındayız. Rabbim sizlere şifa versin" sözleriyle iyi dileklerini iletti.

Programın sonunda Başkan Toptaş, Berat'ı ve ailesini elektrikli mini araçla kısa bir gezinti turuna çıkardı; etkinlik, ailenin ve çevresinin desteğinin bir göstergesi olarak kayda geçti.

KAHRAMANMARAŞ’TA OTİZM VE EPİLEPSİ TANILI ABİSİ MEHMET FURKAN’DAN ALDIĞI İLİK NAKLİYLE HAYATA...

KAHRAMANMARAŞ’TA OTİZM VE EPİLEPSİ TANILI ABİSİ MEHMET FURKAN’DAN ALDIĞI İLİK NAKLİYLE HAYATA TUTUNAN VE LÖSEMİYİ İKİ KEZ YENEN 15 YAŞINDAKİ BERAT PURTAŞ, BALON UÇURMA HAYALİ, DOĞUM GÜNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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