Dolar 48,7986 +0,08%
Euro 56,0004 0,00%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.886,73 -0,80%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,40 -3,92%
--°

Gökyüzüne umut salındı: öğrenciler uçurtmaları Filistinli çocuklar için uçurdu

Zonguldak'ta 'Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın' etkinliğinde öğrenciler pankart ve mektuplarla Gazze'deki çocukların haklarına dikkat çekti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:58

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 12:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gökyüzüne umut salındı: öğrenciler uçurtmaları Filistinli çocuklar için uçurdu

etkinlikte öne çıkan tema:

Zonguldak Kozlu Sahil'de düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın temasıyla bir araya geldi. Etkinlik, Filistin'de özellikle Gazze'deki çocukların içinde bulunduğu zor koşullara ve onların temel haklarından mahrum kalışına dikkat çekmeyi amaçladı.

il milli eğitim müdürünün vurguları:

İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, konuşmasında çocukların güvenli ve nitelikli eğitim görmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Keskin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli, manevi ve insani değerlere saygılı bireyler olarak yetiştirilmelerinin hedeflendiğini belirtti.

Keskin, anayasada güvence altına alınan eğitim hakkına dikkat çekerek, etkinliğin sadece yerel bir duyarlılık değil, aynı zamanda dünya genelinde çatışma altındaki çocukların yaşadığı hak ihlallerine karşı bir farkındalık oluşturma amacı taşıdığını ifade etti. Konuşmada Gazze'deki çocukların eğitim, sağlık, güvenlik ve oyun haklarından yoksun olduğu vurgulandı.

öğrencilerin katılımı ve mesajları:

Etkinlikte öğrenciler 'Minik Yürekler Gazze İçin Atıyor' ve 'Umutlar göğe, sevgiler Gazze'ye' yazılı pankartlar taşıdı; alanda Türkiye ve Filistin bayrakları da yer aldı. Öğrenciler ayrıca hazırladıkları mektupları panoya astı ve duyarlılık mesajlarını paylaştı.

Öğrencilerden Rüzgar Gündoğan, uçurtmasını Gazze'deki çocuklar için uçurduğunu söyleyerek savaşların sona ermesini diledi. Etkinlik, katılımcıların ortak duygusunu ve çocuklara yönelik empati çağrısını güçlendiren bir atmosferde, uçurtmaların gökyüzüne salınmasıyla sona erdi.

ZONGULDAK&#039;TA ÖĞRENCİLER, FİLİSTİN&#039;DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ETKİNLİKTE...

ZONGULDAK'TA ÖĞRENCİLER, FİLİSTİN'DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ETKİNLİKTE BULUŞTU. "UÇURTMALAR VURULMASIN, GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARA KALSIN" TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR UNUTULMADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tunceli'de zamanın izinde unutkanlık ve bakım ele alındı
images

Akem'de yeni YKS dönemi: 170 öğrenci kayıtlı
images

Adıyaman'da üniversitelerde huzur için kurumlar arası seferberlik
images

Minik kalpler Kur'an'la tanıştı: Adıyaman'da 4-6 yaş kurslarında yeni dönem

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor

Söz verdik yaptık: Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarı Aydın trafiğine açılıyor

Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayhan çıktı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı