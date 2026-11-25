Gökyüzünü keşfettiler: öğrenciler Aydın Çıldır Havalimanı'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İHA ve helikopterlerini tanıdı

Aydın Lisesi öğrencileri, meslek tanıtımı etkinlikleri kapsamında Aydın Çıldır Havalimanında bir dizi gözlem ve bilgilendirme çalışmasına katıldı. Etkinlikte, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma helikopterleri ile insansız hava araçları (İHA) yakından incelendi ve bu araçların çalışma prensipleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

hava araçlarının işleyişi ve uygulamalı tanıtım:

Sahil Güvenlik personeli, helikopterlerin ve İHA'ların teknik özellikleri, görev süreçleri ve arama kurtarma operasyonlarındaki rolleri hakkında öğrencilere bilgi aktardı. Öğrenciler, araçların kokpit ve ekipmanlarını görme fırsatı buldu; bakım, güvenlik prosedürleri ve görev planlaması gibi uygulamalı konular da ele alındı. Havacılık ilgisi taşıyan katılımcılar, merak ettikleri soruları doğrudan alanında uzman personele yöneltti.

etkinliğin amacı ve beklentiler:

Etkinlik, öğrencilerin meslekler hakkında bilinçlenmesi ve farklı çalışma alanlarını tanıması amacını taşıdı. Organizasyonun, gençlerin havacılık ve deniz emniyeti alanındaki kariyer imkanlarına dair farkındalık kazanmalarına katkı sağladığı vurgulandı. Aydın Lisesi yönetimi, programa ev sahipliği yapan Sahil Güvenlik personeline teşekkür etti ve benzer tanıtım faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

AYDIN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, MESLEK TANITIMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI'NI ZİYARET EDEREK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDEKİ ARAMA KURTARMA HELİKOPTERLERİ VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI (İHA) YAKINDAN TANIDI.