Göl kıyısında bir emekli polisin sessiz dostluğu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Yaşar Özgür ile eşi Keziban Özgür, Beyşehir Gölü kıyısında yıllardır süren bir rutini sürdürüyor. Çift, gölü uzaktan gören martıların kanat çırparak etraflarında toplanmasını sağlayan düzenli besleme alışkanlığıyla dikkat çekiyor.

Günlük rutinleri:

65 yaşındaki Yaşar Özgür, uzun yıllar emniyet teşkilatında görev yaptıktan sonra emekli olup son görev yeri olan Beyşehir'e yerleşti. Emekliliğinde boş durmayıp haftanın üç günü bir fırında çalışan Özgür, fırında satılmayan ekmek, poğaça ve simitleri poşetlerle göl kıyısına getiriyor. Çift, sadece martıları değil, çevrede yiyecek arayan ördekleri ve diğer kuş türlerini de besliyor.

Kuşlarla kurulan bağ:

Çiftin anlattığına göre yaklaşık 8-10 yıldır süren bu uygulama zamanla kuşların onları tanımasına yol açtı. Özgür, kendisinin gelemediği günlerde eşinin tek başına gelip kuşları beslediğini; martıların uzaktan onları fark edip başlarının üzerinde uçmaya başladığını, ördeklerin ise hızla yanlarına geldiğini belirtiyor. Sonbahar ve kış aylarında göl kıyısında yoğunlaşan martı sürüleriyle aralarında özellikle güçlü bir bağ oluştu.

Yaşar ve Keziban Özgür çifti, her gün bir veya iki poşet yiyecekle göl kenarına gelerek hem kuşların beslenmesine katkı sağlıyor hem de bu uğraşı bir hobi ve sosyal aktivite olarak görüyor. Özgür, fırında satılmayan ürünleri kuşlara vererek hem israfı önlediklerini hem de emeklilik günlerini anlamlı kıldıklarını ifade ediyor.

Çevredekilerin ilgisini çeken bu ortak davranış, Beyşehir Gölü kıyısında insanlarla doğa arasında süreklilik ve güvene dayalı bir ilişkinin örneği olarak öne çıkıyor. Çiftin düzeni ve tutarlılığı, kuşların alışkanlık geliştirmesinde belirleyici etken olarak görülüyor.

KONYA'NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE EMEKLİ POLİS MEMURU YAŞAR ÖZGÜR İLE EŞİNİN BEYŞEHİR GÖLÜ KIYILARINDAKİ MARTILARLA YILLARDIR SÜRDÜRDÜĞÜ DOSTLUK, GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.