Gol yağmuru: Trendyol Süper Lig'de ilk 6 haftada 161 gol

Trendyol Süper Lig'de ilk 6 haftanın gol bilançosu

Trendyol Süper Lig’in açılışında oynanan 54 maçta toplam 161 gol kaydedildi. Lig, gollü karşılaşmalara sahne olurken 6. haftayı Amed Sportif Faaliyetler 13 puan ve averajla lider tamamladı.

ön plana çıkan maçlar ve takımlar:

6. haftanın en dikkat çeken sonucu Fenerbahçe’nin Eyüpspor’u 8-0 mağlup etmesi oldu; bu skor sarı-lacivertlilerin lig tarihindeki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe bu süreçte rakip filelere 16 gol göndererek en golcü takım konumunda yer aldı.

Amed Sportif Faaliyetler üst üste iki galibiyetle liderliğe yükselirken, 6 haftada 15 golle ikinci en golcü ekip oldu. Beşiktaş 14, Galatasaray, Trabzonspor ve Çorum FK ise 13’er golle onları takip etti.

bireysel performanslar ve goller:

Fenerbahçe’nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, Eyüpspor ağlarını bir maçta 4 kez sarsarak öne çıktı. Vedat bu sezon 6 maçta, 4’ü ilk 11 olmak üzere 6 gole ulaştı; Konyaspor ve Samsunspor karşılaşmalarında da gol kaydetti.

Geride kalan 6 haftada üç futbolcu hat-trick yaptı: Beşiktaş’ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic (Çorum FK karşısında), Amed SF’den Gift Orban (Başakşehir mücadelesinde) ve Trabzonspor’dan Mohamed Salah (Galatasaray karşısında). Salah ve Orban şu anda ligde 7 golle gol krallığında önde; bunu Victor Osimhen, Eldor Shomurodov ve Vedat Muriqi’nin 6şar golü izliyor.

Takımlar düzeyinde ve bireysel performanslarda öne çıkan bu istatistikler ligdeki rekabetin ve yüksek tempolu futbolun göstergesi oldu.

haftalara göre gol dağılımı:

Süper Lig’in ilk altı haftasında hafta hafta atılan goller şöyle: 1. hafta 24, 2. hafta 21, 3. hafta 31, 4. hafta 29, 5. hafta 25, 6. hafta 31. En gollü haftalar 3. ve 6. hafta (31 gol), en az gollü hafta ise 2. hafta (21 gol) olarak kaydedildi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından 7. hafta karşılaşmaları 9-12 Ekim tarihlerinde oynanacak ve takımlar bu periyottan sonra yeniden yoğun bir fikstüre başlayacak.

İlerleyen haftalarda gol ortalamaları, takım ve oyuncu performanslarındaki dalgalanmalar lig tablosunda belirleyici olmaya devam edecek; ilk 6 haftanın verileri sezonun sürdürülebilir hücum trendleri hakkında ipuçları veriyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN İLK 6 HAFTASINDA OYNANAN 54 MAÇTA TOPLAM 161 GOL ATILDI.