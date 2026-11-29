Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda çökme

Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 10. kilometresinde yağışlara bağlı olarak yol yüzeyinde çökme meydana geldi. Çöken alanda su birikintisi oluştuğu, bölgeden gelen ilk bilgiler arasında yer aldı.

Bölgede alınan önlemler:

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve bölgeyi kontrollü hale getirdi. Ekiplerin müdahalesiyle trafik, geçici olarak tek şeritten sağlanıyor ve sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Ulaşım ve beklenen müdahale:

Ulaşımın şu an için tek şeritten sürdüğü belirtilirken, Karayolları ekiplerinin olay yerine gelerek bakım ve onarım çalışmalarına başlaması bekleniyor. Yetkililer, bölgedeki çalışmanın ardından trafik akışının normale döneceğini bildirdi.

ADIYAMAN-GÖLBAŞI KARA YOLUNUN 10’UNCU KİLOMETRESİNDE MEYDANA GELEN ÇÖKME NEDENİYLE TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR.