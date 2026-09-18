Gölbaşı Anadolu Lisesi'nde tadilat ve güçlendirme son aşamaya yaklaştı

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Torun ve yüklenici firma yetkilisiyle birlikte Gölbaşı Anadolu Lisesi'nde devam eden tadilat ve bina güçlendirme çalışmalarını inceledi. İnceleme sırasında yüklenici yetkililerinden gelinen son aşama hakkında bilgi alındı.

Çalışmaların kapsamı:

Okulda sürdürülen uygulamalar, mevcut binanın güçlendirilmesi ve eğitim koşullarının iyileştirilmesine yönelik tadilatları kapsıyor. Yetkililer, çalışmaların belirlenen programa göre yürütüldüğünü bildirirken, denetimler sırasında işlerin kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğu değerlendirildi.

Kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Algın, incelemesinde öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesinin öncelik olduğunu vurguladı. Algın, "Çalışmaların belirlenen program doğrultusunda, gerekli hassasiyet gösterilerek ve titizlikle yürütülmesini istiyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerini güvenli ve uygun şartlarda sürdürebilmeleri bizim için öncelikli" ifadelerini kullandı. Ayrıca çalışmaların her aşamasının yakından takip edileceği belirtilerek, emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür edildi ve işlerin planlandığı şekilde tamamlanması temenni edildi.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI KAYMAKAMI KADİR ALGIN, GÖLBAŞI ANADOLU LİSESİNDE DEVAM EDEN TADİLAT VE BİNA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK DENETLEDİ.