Dolar 48,9765 +0,12%
Euro 55,7655 +0,04%
Bist 12.555,11 -2,67%
Altın Gram 6.578,49 -3,32%
EUR/USD 1,1380 -0,11%
Brent Petrol 100,62 +3,26%
--°

Gölbaşı kara yolunda araçlar çarpıştı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı. Sürücü Emre K. ve yolcu Sinem Ö. yaralandı; iki kişi Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölbaşı kara yolunda araçlar çarpıştı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

gelişmeler:

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen 48 BAK 657 plakalı otomobil ile, İhsan D. idaresindeki 34 NA 1694 plakalı minibüs çarpıştı.

yaralılara müdahale:

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Emre K. ile yolcu olarak bulunan Sinem Ö. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı.

soruşturma:

Gölbaşı ilçesinde yaşanan kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

ADIYAMAN&#039;IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ...

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Babaeski'de ev yangınında 51 yaşındaki Tarık Kuş hayatını kaybetti
images

Arzu Acunsöz'ün ölümü: mahkemenin tutuksuz kararına aileden tepki
images

Okul kapısında pompalı tüfekle görülen öğrenci için soruşturma
images

Babaeski'de köy evinde çıkan yangın bir hayat aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bem-Bir-Sen van şubesinde birlik ve hizmet vurgusu: Yunus Özsever dönemi

Kilis’te trafik bilinci güçlendiriliyor: 4 bin 64 öğrenci uygulamalı eğitim aldı

Arzu Acunsöz'ün ölümü: mahkemenin tutuksuz kararına aileden tepki

Keban'da oltayla yakalanan dev turnalar gölün zenginliğini gösterdi

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi