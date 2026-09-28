Gölbaşı kara yolunda araçlar çarpıştı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

gelişmeler:

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen 48 BAK 657 plakalı otomobil ile, İhsan D. idaresindeki 34 NA 1694 plakalı minibüs çarpıştı.

yaralılara müdahale:

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Emre K. ile yolcu olarak bulunan Sinem Ö. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı.

soruşturma:

Gölbaşı ilçesinde yaşanan kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.