Gölbaşı mezarlığında son veda: spor salonu devri kavgasında Taner Aksoy uğurlandı

cenaze töreni:

Ankara'da silahlı kavgada yaşamını yitiren Taner Aksoy için Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze töreni sırasında yakınları ve sevenleri gözyaşlarıyla Aksoy'u uğurladı.

Cenaze namazının ardından Taner Aksoy defnedilmek üzere toprağa verildi. Törene katılanlar Aksoy'un yakınları tarafından uzun süre yalnız bırakılmadı.

olayın ayrıntıları:

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1450'nci Sokak adresinde meydana geldi. Haberlerde yer alan bilgiye göre, spor salonunun devri nedeniyle aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Açılan ateş sonucu 37 yaşındaki Taner Aksoy hayatını kaybederken, Kenan B. yaralandı. Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı.

Saldırıyla ilgili soruşturma ve işlemler kapsamında gözaltılar yapıldığı, olay yerinde incelemelerin sürdüğü bildirildi. Aksoy'un yakın çevresi, cenaze töreninde yaşanan duygusal anlarla son yolculuğuna veda etti.

ANKARA’DA İLAHLI KAVGADA HAYATINI KAYBEDEN 37 YAŞINDAKİ TANER AKSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.