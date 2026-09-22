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Gölbaşı yakınlarında iki otomobil çarpıştı, iki sürücü hafif yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi yakınlarında iki otomobil çarpıştı. Sürücüler Okan Ünal ve Hacı Ali Turgut hafif yaralandı, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gölbaşı yakınlarında iki otomobil çarpıştı, iki sürücü hafif yaralandı

Kaza ve araçlar:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iddialara göre Okan Ünal yönetimindeki 34 AB 2182 plakalı otomobil ile Hacı Ali Turgut yönetimindeki 06 DP 2808 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada her iki aracın sürücüleri hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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