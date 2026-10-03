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Gölbaşı'na yeni sosyal merkez: Yıldırım Port AVM açıldı

Gölbaşı'nda ofis, mağaza ve yeme-içme alanlarını bir araya getiren Yıldırım Port AVM açıldı; ATO Başkanı Gürsel Baran projeyi övdü.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 20:39

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gölbaşı'na yeni sosyal merkez: Yıldırım Port AVM açıldı

Yıldırım Port AVM açıldı:

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde konumlanan Yıldırım Port Alışveriş Merkezi (AVM) bugün hizmete girdi. Proje; ofis, mağaza, yeme-içme ve sosyal yaşam alanlarını tek çatı altında toplayan bir yapı olarak tanıtıldı ve açılış törenine çok sayıda Ankaralı katıldı.

açılış töreni ve katılımcılar:

Açılışta, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran yer aldı. Törene milletvekilleri, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu gibi isimler de katıldı. Baran konuşmasında, "Ankara’ya bir sanat eseri kazandırılmış" sözlerine yer vererek projenin kent için önemini vurguladı.

sosyal yaşam ve ticari yapı:

Proje, bölgeye hitap eden çok yönlü hizmetleriyle öne çıkıyor. Açıklamada yer verilen verilere göre kompleks bünyesinde 28’in üzerinde marka ve 100’ün üzerinde iş yeri bulunuyor. Baran, projenin "harika meydanıyla Ankara’mıza değer katıyor" ifadesiyle AVM’nin sadece ticari değil aynı zamanda kamusal bir kullanım alanı sunduğunu belirtti.

Yıldırım Port, ofis alanları ile ticari işletmeleri bir araya getirerek gün içinde farklı kullanıcı gruplarını buluşturmayı hedefliyor. Yeme-içme ve sosyal mekanların meydanla ilişkilendirilmesi, ziyaretçilere uzun süreli ve daha zengin bir deneyim sunma amacı taşıyor.

beklentiler ve yerel etki:

Açılış konuşmaları, projenin Gölbaşı ve çevresine ekonomik katkı sağlayacağı ve bölgeye hareketlilik kazandıracağı beklentisini öne çıkardı. Yetkililer, Yıldırım Port’un hem istihdam hem de bölgesel çekim açısından olumlu etkiler yaratacağına dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde merkezin günlük ziyaretçi sayısı ve mekân kullanımına dair gelişmeler, projenin gerçek etkisini gösterecek.

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) BAŞKANI GÜRSEL BARAN&#039;IN DA KATILDIĞI AÇILIŞA; MİLLETVEKİLLERİ, ESKİ...

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) BAŞKANI GÜRSEL BARAN'IN DA KATILDIĞI AÇILIŞA; MİLLETVEKİLLERİ, ESKİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, GÖLBAŞI KAYMAKAMI EROL RÜSTEMOĞLU KATILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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