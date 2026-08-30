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Gölbaşı’nda 30 ağustos töreni: çelenk sunumu ve tebrikatlar

Adıyaman Gölbaşı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı, Atatürk anıtına çelenk sunumu ve saygı duruşuyla kutlandı; tebrikatlar Kaymakamlıkta yapıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gölbaşı’nda 30 ağustos töreni: çelenk sunumu ve tebrikatlar

Gölbaşı’nda 30 Ağustos kutlaması

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi törenlerle anıldı. Etkinlikler Gölbaşı Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen program kapsamında gerçekleşti ve ilk olarak Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Program akışı:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Onur Başkaya yaptı; konuşmanın ardından protokol üyeleri anıta çelenk sundu.

Kabuller ve katılımcılar:

Programın devamında Kaymakam Kadir Algın makamında tebrikatları kabul etti. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Zülfikar Orçan, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, kurum amirleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Resmi program, protokol konuşmaları ve tebrikatların ardından sona erdi.

ADIYAMAN&#039;IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNUMUYLA...

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNUMUYLA KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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