Gölbaşı'nda akşam düşen yıldırım orman yangınına yol açtı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Hamzalar köyü kırsalında akşam saatlerinde düşen yıldırım sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

müdahale süreci:

Yangın ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ve yürütülen söndürme çalışmaları sonucunda alevler çevreye daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.

zarar ve soruşturma:

Olayda ölü ya da yaralanan olmadığı bildirildi, ancak yangında birçok ağaç zarar gördü. Konuyla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve hasarın boyutu ile çıkış nedeninin kesinleştirilmesi için inceleme sürüyor.

Yetkililer, benzer doğa olaylarının neden olduğu yangınlara karşı erken müdahalenin önemine dikkat çekti. Bölgedeki çalışmalarda güvenlik ve soğutma işlemlerinin titizlikle sürdüğü aktarıldı.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU BAŞLAYAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ.