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Gölbaşı'nda direksiyon hakimiyeti kaybı sonucu iş makinesi yüklü kamyon devrildi

Adıyaman Gölbaşı'nda iş makinesi yüklü 02 AFC 256 plakalı kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü Kürşat Y. ile Adem Furkan Y. yaralandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölbaşı'nda direksiyon hakimiyeti kaybı sonucu iş makinesi yüklü kamyon devrildi

Kaza ayrıntıları

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, Gölbaşı-Elbistan kara yolunun 8'inci kilometresinde seyir halinde olan kamyon şarampole devrildi. Olayda iş makinesi yüklü kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıktı ve devrildi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Kazada söz konusu araç; plakası 02 AFC 256 olan ve sürücülüğünü Kürşat Y.'nin yaptığı kamyondu. Araçta bulunan yolcu olarak kayda geçen isim ise Adem Furkan Y. olarak bildirildi. Meydana gelen devrilme sonucu her iki kişi de yaralandı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak ilgili birimlerce soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

GÖLBAŞI İLÇESİNDE İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYONUN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ...

GÖLBAŞI İLÇESİNDE İŞ MAKİNESİ YÜKLÜ KAMYONUN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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