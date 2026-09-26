Gölbaşı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza ve olayın gelişimi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Milat Kizir idaresindeki 27 BAK 290 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

ilk müdahale ve sevk:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından yaralı sürücü, tedaviye alınmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma süreci:

Kaza ile ilgili olarak kolluk kuvvetleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerinin resmi inceleme sonucu netlik kazanacağını bildirdi.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.