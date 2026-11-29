Ozan köyünde aile zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde, M.Y.'ye ait evde meydana gelen doğalgaz sızıntısı nedeniyle 6 kişilik aile zehirlenme belirtileri gösterdi. Olay, ısınma amaçlı kullanılan doğalgaz tankının bağlantı noktasındaki sızıntı olarak kayıtlara geçti.

Olayın ayrıntıları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, evde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk değerlendirmede belirtiler gösteren aile fertleri, sağlık kurumuna götürülmek üzere acil müdahale ekipleri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Hastane süreci ve soruşturma:

Hastaların durumlarının ciddiyeti göz önüne alındığından, tedavi ve takip amacıyla aile fertleri daha donanımlı hizmet verilen Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından resmî soruşturma başlatıldı ve sızıntının nedenine ilişkin tespit çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçilmesi için kaynak kontrolü ve bakım işlemlerinin düzenli yapılmasının önemine dikkat çekti. Soruşturmanın sonucuna göre gerekli hukuki ve idari işlemlerin yürütüleceği ifade edildi.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE DOĞALGAZ SIZINTISI NEDENİYLE ZEHİRLENEN 6 KİŞİLİK AİLE HASTANEYE KALDIRILDI.