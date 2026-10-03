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gölbaşı'nda eylül ayında 22 bin 500 ton asfaltla yol konforu yükseldi

Gölbaşı Belediyesi eylül ayında Hacılar, Ballıkpınar, Karşıyaka, Hacıhasan ve İncek'te toplam 22 bin 500 ton asfalt dökerek yol konforunu artırdı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Aslı Han

gölbaşı'nda eylül ayında 22 bin 500 ton asfaltla yol konforu yükseldi

Gölbaşı'nda eylül asfalt çalışması

Gölbaşı Belediyesi, ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmek ve sürüş konforunu artırmak amacıyla eylül ayında kapsamlı asfalt çalışmaları yürüttü. Belediye ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak programlanan çalışmaları hayata geçirerek yolların standartlarını yükseltti.

Çalışmanın kapsamı:

Belediye tarafından Hacılar, Ballıkpınar, Karşıyaka, Hacıhasan ve İncek mahallelerinde yürütülen uygulamalarda toplam 22 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmalar, mahallelerin altyapı ihtiyaçları doğrultusunda planlanarak ilerledi ve öncelik, günlük ulaşımı kolaylaştırmak olan güzergâhlara verildi.

Ekipler, mevcut yol yüzeylerini yenilemenin yanı sıra ulaşım güvenliğini artıracak düzenlemeler üzerinde de durdu. Belediyenin ifade ettiği öncelik, sadece yeni asfalt dökmek değil; yol konforunu ve uzun vadeli dayanıklılığı sağlamaktı.

Başkanın açıklaması:

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çalışmaların ilçenin tüm noktalarına hizmet götürme hedefiyle sürdürüldüğünü belirtti. Odabaşı, eylül ayındaki asfalt seriminin mahallelerin ihtiyaçlarına cevap verdiğini vurgulayarak projelerin planlı şekilde devam edeceğini ifade etti.

Başkan, ekiplerin programlı çalışmaları sayesinde merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin hizmet ulaştırıldığını söyleyerek, yapılan yatırımların hem günlük yaşamı kolaylaştıracağını hem de ilçenin ulaşım altyapısını modernleştireceğini ekledi.

Gölbaşı Belediyesi, belirlenen program ve saha ihtiyaçlarına göre asfalt serim çalışmalarını farklı noktalarda sürdürmeyi planlıyor. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmeleri, belediyenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ, İLÇENİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE VATANDAŞLARA DAHA KONFORLU ULAŞIM...

GÖLBAŞI BELEDİYESİ, İLÇENİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE VATANDAŞLARA DAHA KONFORLU ULAŞIM İMKÂNI SUNMAK AMACIYLA EYLÜL AYINDA HACILAR, BALLIKPINAR, KARŞIYAKA, HACIHASAN VE İNCEK MAHALLELERİNDE TOPLAM 22 BİN 500 TON ASFALT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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