Gölbaşı'nda jandarmadan motosikletlere kapsamlı trafik denetimi

Gölbaşı'da jandarmadan trafik uygulaması

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, Yenişehir deprem konutları bölgesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Devriye görevini sürdüren ekipler, bölge sakinlerinin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla trafik kontrollerini yoğunlaştırdı.

Denetimin odak noktaları:

Ekiplerin önceliğini çevreyi rahatsız eden ve güvenliği tehlikeye atan uygulamalar oluşturdu. Özellikle abartı egzoz kullanımı, ehliyetsiz araç kullanımı ve diğer trafik kuralı ihlalleri üzerinde duruldu. Jandarma, şüpheli veya kural ihlali tespit edilen motosikletleri kontrol ederek eksiklikleri tespit etti.

Uygulanan cezalar ve tedbirler:

Denetimler sırasında kurallara uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlemler uygulandı. Bir motosiklet sürücüsüne abartı egzoz kullanımı nedeniyle 16 bin lira idari para cezası kesildi ve söz konusu motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edildi. Diğer ihlaller için de ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapıldı.

Jandarma yetkilileri, trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ, MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK TRAFİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.