Gölbaşı’nda kaybolan Emrah Orhan köy yakınında bitkin halde bulundu

Kayıp şahsın bulunması

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi Çakmak Köyünde ikamet eden Emrah Orhan (39) yaklaşık iki gündür haber alınamaması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarı alan ekipler kısa sürede harekete geçti ve bölgedeki arama çalışmalarına başladı.

Arama çalışmaları:

Köyde ve çevresinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda Orhan’ı köy yakınlarındaki Koca Boğan mevkiinde bitkin halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Sağlık durumu ve soruşturma:

İlk müdahalenin ardından Emrah Orhan, sağlık kontrolü için Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı ve jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Yetkililer, bulunduğu anda yapılan müdahalelerin ardından Orhan’ın durumuyla ilgili bilgi vereceklerini bildirdi.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE YAKLAŞIK 2 GÜNDÜR KAYIP OLAN ŞAHIS BİTKİN HALDE BULUNDU.