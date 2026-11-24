Başkan Odabaşı öğretmenlerin özel gününü kutladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi ve emekleri için teşekkür etti. Ziyaretlerde eğitim camiasının fedakârlığına vurgu yapılarak öğretmenlere günün anısına hediyeler verildi.

okul ziyaretlerinde coşku:

Odabaşı, program kapsamında İncek Tek İlkokulu ve Ortaokulu ile Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaretlere Bala Kaymakamı Ali Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Soner Ergün, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz ve meclis üyeleri de katıldı.

İncek Tek Okulu'nda öğrenciler tarafından hazırlanan Öğretmenler Günü gösterisi davetlilerden yoğun alkış aldı. Öğretmenler, öğrencilerin sunduğu etkinlikte duygusal anlar yaşarken, Odabaşı öğretmenler odasını ziyaret edip eğitimcilerle sohbet etti ve kendilerine çanta hediye etti. Öğrencilerle bol bol sohbet eden ve hatıra fotoğrafları çektiren Odabaşı, ziyaretlerde öğretmenlerle doğrudan iletişime önem verdi.

kültür merkezinde eğitmenlerle buluşma:

Ziyaret programı kapsamında Odabaşı, ayrıca Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlere eğitim veren eğitmenlerle bir araya geldi. Burada görev yapan eğitimcilerin bilgi ve tecrübelerini paylaşarak vatandaşların gelişimine katkı sunduklarına dikkat çekildi ve eğitmenlerin de Öğretmenler Günü kutlandı.

Odabaşı, buluşmalarda eğitimcilerin toplumdaki rolüne değinerek, öğretmenlerin sadece bilgi aktarmakla kalmayıp çocukların hayatına dokunduğunu ve geleceğe hazırladığını vurguladı. Ziyaretlerde öğretmenlerin ve eğitmenlerin emeklerinin önemine sıkça değinildi ve katılımcılara teşekkür edildi.

başkanın mesajı:

Yakup Odabaşı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmak değil; bir çocuğun hayatına dokunmak, ona umut olmak, hayallerine yön vermek ve geleceğe hazırlamaktır. Büyük bir özveri, sabır ve sevgiyle görev yapan öğretmenlerimiz, ülkemizin aydınlık yarınlarının mimarlarıdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgiyle, millî ve manevi değerlerimizle donatarak geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin emekleri hiçbir şekilde ödenemez. Bu vesileyle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevini büyük bir fedakârlıkla sürdüren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş ve görevleri başında şehit düşmüş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Program, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki sıcak görüntüler ve hatıra fotoğraflarıyla son buldu. Ziyaretler, yerel yönetimin eğitim camiasına verdiği önemi ve öğretmenlerle devam eden doğrudan iletişimi ortaya koydu.

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI YAKUP ODABAŞI, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDEKİ OKULLARI VE EĞİTİM MERKEZLERİNİ ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLERİN BU ÖZEL GÜNÜNÜ KUTLADI. ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELEN ODABAŞI, EĞİTİM CAMİASININ EMEK VE FEDAKARLIĞINA DİKKAT ÇEKEREK ÖĞRETMENLERE ÇEŞİTLİ HEDİYELER TAKDİM ETTİ.