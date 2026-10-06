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Gölbaşı'nda şarampole yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gölbaşı'nda şarampole yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı

kaza raporu:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlandı. Olay, ilçede trafiğin yoğun olduğu bir güzergâhta gerçekleştiği bildirildi.

kaza ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, 27 T 1389 plakalı otomobili kullanan Harun Çelik direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç şarampole devrildi. Kaza sırasında araçta bulunan diğer yolcuların durumu da kritik olmamakla birlikte yaralanma gerçekleşti.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada yaralananlar arasında sürücü Harun Çelik ile araçta bulunan Kenan Koçlu, Hasan Beşken ve Mehmet Korkmaz bulunuyor. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

soruşturma devam ediyor:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Emniyet ekipleri kazanın oluş nedenini belirlemek için çalışma yürütürken, yetkililer olası ihmal ve teknik arızalar dahil bütün ihtimalleri değerlendiriyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 4 KİŞİ...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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