Gölcük tersanesi'nin bir asırlık mirası: 512 platform ve yeni yatırımlar

Gölcük tersanesi 100. yılına yeni projelerle girdi

Kocaeli’de düzenlenen törenle Gölcük Tersanesi Komutanlığının kuruluşunun 100. yılı kutlandı. 1926’da Yavuz gemisinin onarımı için kurulan tersane, geçen bir asırda Türk denizcilik ve savunma sanayisinin kritik merkezlerinden biri haline geldi. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan katıldı.

törende öne çıkan açıklamalar:

Törende verilen bilgilere göre Gölcük Tersanesi kuruluşundan bu yana 512 parça gemi ve deniz aracını inşa ederek Deniz Kuvvetlerine teslim etti. Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında 9uncu geminin ilk kaynağı tören sırasında gerçekleştirildi; söz konusu geminin adı Pınarhisar olarak kaydedildi. Ayrıca MİLDEN isimli milli denizaltı ve diğer projelerin inşa çalışmaları sürüyor.

Emekli tersane komutanları, uzun süre görev yapan personele ve 30 yılı aşkın süredir çalışan işçilere tören kapsamında hizmet belgeleri ve hatıra objeleri takdim edildi. Törene yeni tesislerin açılışı da eşlik etti.