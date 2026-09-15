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Gölcük'e gençlere modern imkân sunacak yeni spor kompleksi geliyor

Gölcük'te 5 bin 400 m2'lik alana yapılacak çok amaçlı spor kompleksi ve 25 m, 5 kulvarlı kapalı havuz gençlere modern imkân sağlayacak.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Gölcük'e gençlere modern imkân sunacak yeni spor kompleksi geliyor

Gölcük'e yeni çok amaçlı spor kompleksi yükseliyor

Gölcük Belediyesi, 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nun hemen karşısındaki 5 bin 400 metrekarelik alanda çok amaçlı kapalı spor salonu ve kapalı yüzme havuzu inşa ediyor. Proje, ilçedeki genç nüfusa uzun vadeli spor ve antrenman imkânı kazandırmayı hedefliyor.

Tesisin özellikleri:

Tesis bünyesinde 2 basketbol ve voleybol sahası ile toplam 1.240 metrekare antrenman alanı yer alacak. Ayrıca projede 25 metre uzunluğunda ve 5 kulvarlı kapalı yüzme havuzunun yapımı eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Kompleks, hem antrenman hem de yerel müsabakaların düzenlenmesine uygun şekilde planlandı.

Beklenen katkılar:

Çalışmalar tamamlandığında tesisin, kentteki spor organizasyonlarına ev sahipliği yapması ve binlerce gencin modern şartlarda antrenman yapmasına olanak sağlaması bekleniyor. Yerel takımlar ve spor eğitim programları için yeni bir merkez oluşturması hedefleniyor.

Belediye başkanının açıklaması:

Ali Yıldırım Sezer proje hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Gençlerimizin sporla iç içe büyümesi, yeteneklerini geliştirmesi ve geleceğin başarılı sporcularının Gölcük’ten yetişmesi için durmaksızın çalışıyoruz. İlçemize, gençlerimize ve spor camiamıza değer katacak bu önemli yatırımı en kısa sürede tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz. Yeni tesisimiz ilçemize şimdiden hayırlı olsun".

GÖLCÜK’TE 5 BİN 400 METREKARELİK ALANDA İNŞA EDİLEN ÇOK AMAÇLI SPOR KOMPLEKSİ VE KAPALI YÜZME...

GÖLCÜK’TE 5 BİN 400 METREKARELİK ALANDA İNŞA EDİLEN ÇOK AMAÇLI SPOR KOMPLEKSİ VE KAPALI YÜZME HAVUZUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR. TESİSTE İKİ BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI İLE 5 KULVARLI YÜZME HAVUZU YER ALACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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