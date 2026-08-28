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Gölcük'e ikinci kapalı yüzme havuzlu yeni spor kompleksi

Düzağaç Mahallesi'nde 12 bin 500 m2 alana inşa edilen spor kompleksi; 5 bin 400 m2 kapalı alan, yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı sahalar sunacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gölcük'e ikinci kapalı yüzme havuzlu yeni spor kompleksi

Gölcük'e ikinci kapalı yüzme havuzlu yeni spor kompleksi

Gölcük'te Düzağaç Mahallesi'nde, 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nun karşısında yer alan 12 bin 500 metrekarelik alana başlatılan spor tesisi projesinin yapımı sürüyor. Tamamlandığında ilçe yeni bir kapalı spor kompleksi ve ikinci kapalı yüzme havuzuna kavuşacak.

Tesisin özellikleri:

Kompleks, toplam 5 bin 400 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak. Aynı anda farklı branşlara hizmet verebilecek 2 basketbol ve voleybol sahası, bin 140 metrekarelik kapalı antrenman alanı, toplantı salonu ve açık otopark planlanıyor. Bu düzenleme, hem eğitim hem de müsabaka ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Spor salonunun yanına inşa edilen ayrı bir binada 25 metre uzunluğunda, 5 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yer alacak. Belediye yetkilileri bu tesisin ilçenin ikinci kapalı yüzme havuzu olacağını belirtiyor.

Belediye'nin hedefi:

Gölcük Belediyesi'nden yapılan açıklamada çalışmaların devam ettiği, projenin tamamlanmasıyla gençlerin ve vatandaşların sporla daha kolay buluşacağı bir alan oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer projeyi değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: Hem kapalı spor alanları hem de ilçemize kazandıracağımız ikinci yüzme havuzuyla gençlerimizin yeteneklerini geliştireceği bir alan oluşturuyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak kompleksimizi Gölcük'ün hizmetine sunmayı hedefliyoruz.

GÖLCÜK&#039;TE 12 BİN 500 METREKARELİK ALANA İNŞA EDİLEN SPOR KOMPLEKSİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR. PROJE...

GÖLCÜK'TE 12 BİN 500 METREKARELİK ALANA İNŞA EDİLEN SPOR KOMPLEKSİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR. PROJE TAMAMLANDIĞINDA İLÇE, İKİNCİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZUNUN YANI SIRA YENİ BASKETBOL, VOLEYBOL SAHALARINA VE ANTRENMAN ALANLARINA KAVUŞACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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